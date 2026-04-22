Двама души са загинали при тежък инцидент край Малко Търново. Това потвърди за БНТ кметът Илиян Янчев.

Според първоначалната информация, автобус с украинска регистрация, е останал без гориво близо до граничния пункт. Пътниците слезли от превозното средство, но внезапно то потеглило на заден ход, минавайки през слезлите пътниците.

Освен двамата загинали, има и много ранени, като техният брой се уточнява. Двама от ранените се транспортират с линейки към Бургас, а другите са настанени в Дневния център в Малко Търново.