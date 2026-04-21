Домакинствата да плащат по-скъп вечерен ток, искат представители на Министерство на енергетиката. Има възможност домакинствата да плащат динамични цени на тока, които да зависят от борсовите цени на електроенергията, а домакинствата трябва да управляват потреблението си на база ценовия сигнал, заяви Николай Налбантов, шеф на дирекция в Министерство на енергетиката по време на енергийната конференция Energy of Tomorrow.

Това може да стане като бъдат използвани умни електромери, които отчитат потреблението в различните часови пояси. Интелигентни решения трябва да повлияят върху потреблението, заяви още Николай Налбантов.

Реално въвеждането на динамични цени означава домакинствата да плащат по-скъп вечерен ток. Борсовите цени на тока значително се различават през деня и вечерта. Когато хората масово се връщат от работа пускат осветлението в дома си, пускат телевизори и печки, за да приготвят храната си, потреблението на електроенергия нараства значително, което води до повишаване и на борсовите цени на тока. Вечерно време фотоволтаичните централи не произвеждат електроенергия, което допълнително води до поскъпване на тока.

В момента домакинствата плащат регулирана цена на тока, определена от КЕВР, като няма разлика в цената през деня и вечерта, само през нощта има по-ниска нощна тарифа. Но от изказването на Николай Налбантов стана ясно, че според Министерство на енергетиката е добре това да бъде променено. Това може да стане като отпадне регулирането на цената на тока за домакинствата и те започнат да плащат пазарна цена. Резултатът ще бъде увеличение на сметките на домакинствата в пъти, ако потребяват електроенергия предимно вечер, когато търсенето е най-голямо и борсовите цени на тока са най-високи.

Ако имаш две електрически коли и искаш да ги заредиш през деня, сега трябва да платиш дневна тарифа, която е висока, коментира по време на конференцията Димитър Енчев, съосновател на CWP. Според него трябва да бъде даден пазарен сигнал към милион потребители. В момента дневната борсова цена на тока е много по-ниска от вечерната. За вторник борсовата цена за времето след 13 часа беше 45,85 евро за мегаватчас, а цената в 18,30 часа беше 193,47 евро за мегаватчас. Разликата в цената е над четири пъти. Ако цената на тока за бита е динамична, домакинствата ще ползват по-евтин ток през деня.

В началото на годината в страната има регистрирани 28 хил. електрически автомобила, коментира Калоян Стайков, председател на Института за енергиен мениджмънт. Но той обясни, че промените в цените ще повлияят и на над 2 млн. пенсионери, които са свикнали вечер да не плащат по-скъп ток. Трудно е да се промени начинът на живот, заяви Калоян Стайков.

Всъщност много хора не могат да променят потреблението си на ток през различните часови пояси от деня, защото ходят на работа и затова именно вечер приготвят храната си, пускат телевизора, осветлението и пералнята. Много хора не могат да си позволят да готвят през деня, за да използват евтин ток.