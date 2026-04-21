Директни полети от Бургас до Испания, поиска кметът на Бургас Димитър Николов по време на среща с посланикът на Испания у нас Н. пр. Мигел Алонсо Берио. Дипломатът е на поселещие в Бургас, а по време на визитата си обсъди с градоначалника възможностите за задълбочаване на сътрудничеството.





„Много бургаски младежи учат в Испания. Такива полети ще са полезни не само за туристи, но и за студенти и работници. За съжаление летището в Бургас почти не работи през зимата“, отбеляза кметът Димитър Николов. Според него директна линия до Испания ще бъде от полза за целия регион.

Испанският дипломат прояви силен интерес и към фирмите от отбранителната индустрия, които вече работят на територията на Индустриалния парк в Бургас. Испания търси възможности да ремонтира двигателите на свои самолети при конкурентни условия, а тук своя база вече изгражда фирма, която е тясно специализирана именно в ремонта на самолетни двигатели.

По време на срещата стана ясно, че испански преподаватели са готови да идват в Бургас, за да се включат в различни обучителни програми на учениците от Гимназията за романски езици.

Посланикът на Испания ще посети и световните квалификации за World Paella Day Cup 2026 в дните от 19 до 21 юни в Бургас. Градът ни е домакин на единствената международна квалификация в Европа и ще даде две места за финалите, които ще се проведат във Валенсия.

По време на срещата Н. пр. Мигел Алонсо Берио прояви интерес и към проектите, които Бургас осъществява с испанската страна. В момента градът ни си партнира с Баската автономна република и TECHNALIA - най-големият научно-изследователски център за приложни изследвания и технологии в Испания по проект „Региони за климат“. По проекта Clear Cities Бургас работи в тясно сътрудничество с испанския град Хихон.

