ГЕРБ ще търси сътрудничество в дясното пространство в Народното събрание и извън него. Ще води антикорупционна политика - антикорупционен профил и на партията. От тук нататък няма да прави безпринципни коалиции. Това стана ясно на пресконференция на ГЕРБ.

Лидерът на партията Бойко Борисов поздрави победителят Румен Радев. По думите му Радев е надхитрил всички по време на кампанията, седял е отстрани. Народът си избра вожд, каза Борисов.

Борисов подчерта, че ще бъдат конструктивна опозиция. И каза, че народът е постъпил много мъдро, а Радев - много хитро.

"Той ни остави да се избием с ПП-ДБ, борихме се за второ и трето място. Много мъдро народът е казал, че двама се карат, трети печели. Ще имаме еднолично управление, всички добри намерения и идеи могат да се сбъднат. Радев си има президент и конституционни съдии, избрани от него. Претърпяхме крах на места. В Разград и Търговище нямаме избрани депутати. Изводът е, че дружбата с ПП-ДБ и ДПС ни отне по 100 000 гласа. Много умно Румен Радев се обяви срещу всички и спечели”, заяви Борисов.

„Ние повече в коалиции и в такива управленски модели не влизаме“, категоричен е той.

Не смятам да подавам оставка, защото трябва да изведем сега партията, каза Борисов.

"ГЕРБ има не един, а 20 лидери, този въпрос не стои пред нас. Сега трябва да изведем партията, не смятам да си подам оставката. Не е имало модел Борисов - Пеевски, но имахме общи цели като еврозоната, но тази цел си заслужаваше. Свършихме много работа. Сега има модел Радев - Копринков", добави председателят на ГЕРБ. Томислав Дончев счита, че ситуацията предполага вглеждане в себе си. "Причината за по-лошия ни резултат е ясна - неодобрени партньорства, олевяването на партията. Получихме заслужено наказание. Отредиха ни ролята на опозиция, ще я изпълняваме достойно. Колкото по-силни ще сме, по-адекватно ще е управлението. Връщаме се към курса център-дясно, който включва и бюджетна консолидация”, коментира той.

