140 км от републиканска пътна мрежа в Бургаска област, по които ще премине част от маршрута на колоездачна обиколка на Италия (Giro d'Italia), усилено се асфалтират в момента, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". Рехабилитацията включва част от път I-6 в отсечката след с. Лозенец до с. Ветрен (от 428-и до 485-и км), път I-9 от Ахелой до Сарафово (от 215-и до 229-и км) и по второкласния път II-99 между Крайморие и Алепу (от км 0 до 28-и км).

Работи се по график, уверяват от АПИ.



На всички участъци е фрезована старата асфалтова настилка и са извършени необходимите подобрения по пътната конструкция, отстранена е излишната крайпътна растителност, почистени са канавките и крайпътни зони, с което е подобрено отводняването и видимостта. В момента и в трите отсечки се асфалтира, а след завършване на тази дейност ще се постави пътната маркировка. Паралелно с това продължава оформянето и укрепването на банкети, както и възстановяване на отводнителните съоръжения.

Ремонтът на отсечките, част от маршрута на международната колоездачна обиколка, ще завърши до края на април. Изпълнението на дейностите е възложено на пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Бургас.