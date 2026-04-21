Фестивалът на роботиката FIRST® LEGO® League 2026 – част от най-голямата световна инициатива за образователна роботика, ще бъде открит в Бургас на 25 април. Събитието ще се проведе в рамките на два дни в Конгресния център. Стартът е в 09.00 часа, а посетителите могат да видят уникални роботи, LEGO изложение, документални филми и да станат част от томболи с награди.

В рамките на събитието над 800 участника. 40 отбора от 20 населени места в България ще се състезават по официалните правила на FIRST® LEGO® League Challenge – състезание, което стимулира ученици на възраст от 10 до 16 години да търсят решения на реални проблеми чрез технологии, наука и работа в екип. В приятелски игри ще се включат и престижни световни отбори от Казахстан, Хърватия, Румъния, Молдова и Киргизстан.

Подготовката на отборите продължава месеци под ръководството на ментори, като участниците разработват иновативни проекти, програмират и тестват роботи и усвояват знания в различни STEM области.

Темата на сезона – „Откритие“ – е посветена на изследването на исторически обекти чрез създаване на иновативни роботи, които могат да подпомагат работата на археолозите, докато разкриват нови обекти или работят за тяхното консервиране. Ученическите отбори ще демонстрират своите решения по темата чрез презентации на проекти и изпълнение на мисии с роботи на специално игрално поле. Победителят ще получи право на участие в международния финал на FIRST® LEGO® League Challenge в Гърция.

Паралелно със състезателната програма, посетителите ще могат да разгледат:

- Иновативните проекти на участниците в зала „Черноморие“, както и да наблюдават тренировъчните игри в събота и официалните робот-битки в неделя;

- Форум „Археология, технологии, бъдеще“ в зала „Форос“, където учените от Центъра за подводна археология – Созопол ще представят уникално VR преживяване „Съкровища под вълните“;

- Прожекции на документални филми (10:00 – 12:00 ч., зала „Форос“), посветени на подводния свят и археологията.



Презентация и демонстрация на живо на тема „Професия археолог“ ще представят и от Регионалния исторически музей в Бургас.

Мащабни LEGO експозиции представят по традиция колекционерите от Brick Hunters. На място гостите на фестивала ще могат да станат част от интерактивната игра на Yettel – Digital Scouts, която акцентира върху дигиталните умения и медийната грамотност. А ProCredit Bank ще говорят за друг важен елемент от знанието на съвременните деца – финансовата грамотност с темата „Ако бях робот, щях да…“.

Фестивалът включва и няколко томболи с привлекателни награди. За доброто настроение на участниците в програмата ще се погрижи и група „ЦВЕТ“, която благодарение на инициативата „Социално отговорна музика“ осъществява безплатни концерти пред училища в цялата страна.

Организатори на събитието са Център за творческо обучение (организация с мисия за модернизиране на българското образование чрез технологии и иновации), фондация „Бъдещи изобретатели“ и Община Бургас, която традиционно подкрепя развитието на младежки STEM инициативи.

