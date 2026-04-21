Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще бъде слаб и умерен и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Христо Христов =

Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

Жълт код за значителни валежи е обявен за 21 април в половин България:

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра от сняг. Значителни ще валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно с валежи, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 36 мин. и залязва в 20 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 39 мин. Луната в София залязва 33 мин. след полунощ и изгрява в 9 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.