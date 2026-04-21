31-годишен украински гражданин е арестуван, след като полицията го спипа да шофира пиян в курорта Слънчев бряг, съобщиха от МВР в Бургас.

Час след полунощ униформените спрели кола с полска регистрация на паркинг "Корал". Зад волана бил чуждият гражданин, при което органите на реда установили, че той управлява след употреба на алкохол с концентрация от 2,44 промила.

Украинецът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет.

По случая е образувано бързо производство.

През изминалото денонощие в страната са станали 17 тежки катастрофи, при които са ранени 25 души и един е загинал.

В София е имало 24 леки пътнотранспортни произшествия и три леки. При тях няма загинали, а шестима са ранени, посочват от МВР.

От началото на месеца катастрофите в страната са 272, при които са загинали 18 души, а 342 души са ранени.