Ако в бюлетината, с която е гласувал избирател, има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството ѝ, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания - следи от мастило, точици, петна и др., вотът се зачита за действителен съгласно чл. 278, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс при установяване на резултатите от гласуването. Това съобщават на сайта си от Централната избирателна комисия (ЦИК).





В Добрич вчера след сигнали на общинските администрации бе установено, че получената партида бюлетини е с грешки и се предприеха нужните действия, за да се осигури нова партида бюлетини, но от печатницата на БНБ, посочиха от Областната администрация. Бюлетините бяха доставени късно снощи.





Отпечатани нови хартиени бюлетини са получени и в областната администрация в Шумен, съобщиха от пресцентъра ѝ. Оттам уточниха, че е създадена необходимата организация за раздаването на бюлетините по график на общините в региона. При започналото вчера раздаване на хартиените бюлетини за гласуване в Шуменския избирателен район бяха установени проблеми в някои от партидите, свързани с несъответствия в номерацията в някои от кочаните, както и технически дефекти.