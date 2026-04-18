Без жалби, но с много питания до този момент, протича денят за размисъл в Бургаски регион. „Те са по отношение на членовете на секционни избирателни комисии. Не могат да си открият председателите, не могат да си открият членовете...“, заявиха пред БургасИНФО предедателят на РИК Фани Семерджиева и секретарят Георги Михов.

Специфично в секциите на тези избори е, че ще им бъдат предоставени пломби за запечатване на чувалите, които са с уникални номера. „Тази пломба, ако се изгуби или ако се увреди по някакъв начин, ще трябва да получат втора пломба, преди да дойдат при нас. Тези пломби са за първи път. Досега бяха свински опашки. Този път са с номера, които им се предават днес и се описва номерът на пломбата. Тоест, те не могат да я подменят. Ако забравят нещо да сложат в чувала след това, ще трябва по съответния ред да поискат резервна пломба, да я отворят, да опишат, че са отворили чувала и така нататък.“, добавиха от РИК.

Традиционно в болниците в почти всички общини, където има болнични заведения, са разкрити секции. Подвижни секционни комисии имаме този път 10 на брой. 3 в Бургас, които са по традиция, но този път има и 3 в Руен.

Кандидатите за депутати в Бургаски регион са 319. Брой избиратели – 361 444. Бургас са 182 хил., горе-долу половината на тези, които са в цялата област. Секциите са 752, от които 607 са с машини.