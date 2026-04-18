В Киев мъж взе хора за заложници и се барикадира в супермаркет. Мъжът е взел заложници в супермаркет „Велмарт“ близо до гара „Демеевка“ в украинската столица.

Съобщава се, че той е открил огън с огнестрелно оръжие и има жертви. Търговският център е обграден от украинските сили за сигурност.

Официалното полицейско изявление за стрелбата: „Неизвестно лице е открило огън по хора. Полицията провежда специална операция за задържане на извършителя. По предварителна информация един човек е загинал, а няколко са ранени. Броят на жертвите се установява.“

Според други източници, има ерористична атака в Киев: мъж стреля по хора на улицата с автоматично оръжие. Медиите съобщават за четирима загинали и няколко ранени. Сред тях имаше младо момиче, което е вървяло по улицата.

Някои кадри, публикувани онлайн, показват как стрелецът в цивилни дрехи тича по улицата и стреля по случайни минувачи.

Пожар е избухнал в района на Холосиевски в Киев, където неизвестен човек откри огън по минувачи. Сред жертвите има дете, съобщава кметът на Киев. То е откарано в болница. Ранените възрастни се лекуват на място.

„Специалната операция по задържането на мъжа, който е открил огън и в момента се намира в супермаркета, продължава. Според предварителна информация, в супермаркета са се чули и изстрели“, написа Кличко.

Според съобщения в местните медии, стрелецът може да е подпалил собствения си апартамент. Междувременно, според публикации в Telegram, извършителят е взривил експлозиви.

Нападателят продължава да държи заложници в супермаркета.



Брониран транспорт е пристигнал в супермаркет „Велмарт“. Полицията се готви да щурмува сградата. Преговарящите в момента разговарят със заподозрения.

Специалните сили КОРД са ликвидирали стрелеца по време на щурм на супермаркета, където той се беше укрил и взел заложници. Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко съобщи това в Telegram.

„Специалните сили на Националната полиция щурмуваха магазина, където се намираше нападателят. Той взе хора за заложници и стреля по полицай по време на ареста. Преговарящите преди това се бяха опитали да се свържат с него. Броят на жертвите се установява. Има загинали и ранени“, написа той.

Кореспондент на УНИАН засне момента, в който освободените заложници очевидно са били ескортирани от супермаркета.

Според съобщения в местни медии, стрелецът е идентифициран като Дмитрий Василиевич Василченков, родом от Москва. Според съобщенията, той е живял в Бахмут, Донецка област, а по-късно се е преместил в Голосеевския район на Киев.