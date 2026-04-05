Трима души, сред които майка и бебето ѝ, са загинали днес, след като върху тях е паднало дърво в гора близо до германския град Фленсбург, в северната провинция Шлезвиг-Холщайн, докато търсели великденски яйца, предаде ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Според полицейски доклади дърво с височина около 30 метра е паднало върху група от хора в Мителангелн, близо до Фленсбург, около 11:00 ч. (12:00 ч. българско) днес -навръх католическия Великден, като е затиснало четирима души.

Въпреки незабавните спасителни действия, 16-годишно момиче и 21-годишна жена са загинали на място. Детето на 21-годишната жена, бебе на десетмесечна възраст, е било транспортирано по въздух до болница в град Кил, където по-късно е починало от раните си.





Момиче на 18 години е получило тежки наранявания и е било транспортирано по въздух до болница в град Хайде, където е било оперирано. Няколко други са получили леки наранявания.

Говорител на полицията не е предоставил подробности за точния брой на пострадалите.

Според данните на властите около 50 жители и служители на близък дом за възрастни хора са били в гората, за да търсят великденски яйца. Смята се, че дървото е било повалено от силни ветрове.

Психолози от екипите на спешна помощ оказаха подкрепа на останалата част от групата.

Разследването на точната причина за инцидента все още продължава. Не е ясно дали падналото дърво е било повредено преди инцидента и дали е било болно.

Горската служба в провинция Шлезвиг-Холщайн вече е уведомена за случилото се, съобщи говорител на полицията.

Метеорологичната служба на Германия съобщи, че в северната част на страната днес е имало силни ветрове. Прогнозите бяха за скорост от 55 до 65 км/ч., с пориви до 80 км/ч. на открити места.