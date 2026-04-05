Над 40 килограма хашиш с улична цена 320 000 евро бяха открити, изхвърлени на брега на плаж на югоизточния гръцки остров Родос, съобщиха властите, цитирани от онлайн изданието на в. "Катимерини".





Наркотикът е бил открит в петък в Плимири близо до Линдос, се посочва в съобщение на Бреговата охрана. Хашишът е бил в пакети, намиращи се в затворена сламена кошница, като общото му тегло е 42,8 килограма.

Сега властите в Родос наблюдават плажовете за още пакети с хашиш. Не е ясно откъде е дошъл намереният в Плимири наркотик, отбелязва изданието.