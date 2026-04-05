С наближаването на великденските празници цените на традиционното за празничната трапеза агнешко продължават да скачат. В различните региони на страната е различнп, но все повече семейства го смятат за лукс.

В Пернишко цената достига средно около 13 евро за килограм, докато в Пазарджик и Пловдив надхвърля 20 евро. В Северозападна България агнешките гърди се продават за 10–11 евро за килограм, замразеният врат достига около 13 евро, а дреболиите за традиционната дроб-сърма са 5–6 евро. Най-евтини остават агнешките главички – около 2,50 евро за брой.

Според Системата за агропазарна информация агнешкото е поскъпнало средно със 7%, съобщава Нова тв.

От своя страна животновъди отчитат, че тази година цената на живото тегло на агнетата е около 7–8 евро, което представлява леко увеличение спрямо предходната година.

„Цяло агне може да излезе между 150 и 170 евро, и това е нормална цена с оглед на труда“, обясняват фермери, които сами се грижат за стопанствата си.

Според животновъдите крайният потребител трябва да се подготви за цена между 300 и 400 евро за цяло агне, в зависимост от качеството и начина на отглеждане. Те подчертават, че българското агнешко остава по-качествено и не се предлага замразено.