Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро послание в социалната мрежа Truth Social, насочено към Иран заради Ормузкия проток.

В публикацията си той предупреждава за сериозни последици, ако не бъде отворен протокът, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол.

Тръмп описва предстоящ ден като комбинация от „Ден на електроцентралите“ и „Ден на мостовете“, намеквайки за потенциални удари по инфраструктура, макар да не дава конкретни детайли.

Публикацията завършва с религиозна препратка и директно обръщение, което допълнително засилва тона на изказването.

Коментарът идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, където Ормузкият проток остава ключова точка за глобалната енергийна сигурност.