„Цената на дизела в Европа е достигнала около 1500 долара за тон (близо 200 долара за барел), което е двойно увеличение спрямо предходния месец“, обяви в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV Ивайло Вълчев, зам.-председател на „Има такъв народ“ (ИТН) и евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти.



По думите му скъпите горива заплашват с ценова спирала в страната, а правителството е закъсняло с мерките. „Първите реакции на правителството бяха – няма страшно, всичко е под контрол. Това забави реалните действия“, смята Вълчев.



Според него трябва спешно да се подпомогнат най-засегнатите сектори – транспорт, логистика и земеделие, за да се избегне пренасяне на поскъпването към крайните потребители.



От ИТН предлагат създаване на фонд, в който да постъпват допълнителните приходи от по-високите цени на горивата. Средствата да се използват за подкрепа на критични сектори.



Вълчев изрази разбиране към исканията на транспортния бранш за облекчения: „Ако секторът не бъде подпомогнат, ще се стигне до спирала на поскъпване, която ще удари всички“.



Той обаче е скептичен относно връщането на намаленото ДДС за ресторантьорите. „Когато преди ДДС падна, цените не паднаха“, коментира евродепутатът.



Вместо това според него по-полезни ще са диференцирани ставки за основни хранителни продукти, които да повлияят по веригата до крайния потребител.



Вълчев коментира и подписаното от служебния премиер Андрей Гюров 10-годишно споразумение с Украйна и постави въпроса дали служебно правителство има право да подписва дългосрочни международни договори с Украйна. Според него липсва достатъчен обществен и политически консенсус за подобно споразумение.



По отношение на Доналд Тръмп Вълчев заяви, че европейските консерватори не го подкрепят „сляпо“, а отстояват по-широка републиканска визия, близка до традиционните проевропейски позиции.



Той увери, че ИТН остава прагматична формация, която работи за „необходимото за България“.



Източник: btv