Според анализатори, 400-те милиона барела петрол, пуснати на пазара от Международната енергийна агенция — от които 92 милиона барела са предоставени от 20 държави от ЕС — биха могли да стигнат за около пет месеца. Блокът разчита и на резервите в хранилищата. Тъй като войната в Близкия изток продължава да ограничава глобалните доставки на петрол с 12 милиона барела на ден, Европейският съюз се опитва да се справи с растящите сметки за енергия и призовава хората в целия блок да намалят шофирането. Нивото на тревога в целия ЕС-27 се засили, когато комисарят по енергетиката Дан Йоргенсен премести фокуса от ценовия проблем към потенциално прекъсване на доставките след извънредна среща на министрите на енергетиката на 31 март, пише Euronews.

Датският комисар съобщи на правителствата на ЕС, че дизелът и реактивното гориво са изложени на по-голям риск от недостиг поради зависимостта от Близкия изток, като предупреди за „потенциален продължителен конфликт“ и призова за „единство сред страните от ЕС“.

ЕС консумира около 10,5 милиона барела петрол на ден, което представлява приблизително 10% от световното търсене, като водещи са Германия (2,3 милиона барела), Франция (1,6 милиона барела) и Италия (1,3 милиона барела).

Блокът разполага с аварийни петролни резерви от около 100 милиона барела, обикновено смес от суров петрол, дизел и бензин, от които около 92 милиона бяха освободени на 11 март като част от координираното от Международната енергийна агенция освобождаване на 400 милиона барела.

Резервите се държат от националните правителства, докато Европейската комисия (ЕК) координира реакциите по време на кризи,

за да гарантира единен подход. Смята се, че те покриват около 90 дни нетни вносове или около 61 дни потребление.

Франция (120 милиона барела), Германия (110 милиона барела) и Италия (76 милиона барела) са основните притежатели в ЕС, според данни на ЕС.

Големи резерви притежава и Испания, докато страни като Белгия, Люксембург и Малта притежават значителни резерви в други държави от ЕС.

Двадесет от 27-те държави-членки на ЕС са допринесли за координираното от МАЕ изпускане на петрол в извънредни ситуации, като общото количество възлиза на 91,7 милиона барела, или приблизително 20 % от 400-те милиона барела, изпуснати на 11 март. Германия освободи 19,5 милиона барела, следвана от Франция (14,6), Испания (11,6) и Италия (10).

Енергийните анализатори оценяват, че освободените петролни резерви, които се използват в момента, могат да стигнат за около 5 месеца.

Аварийни петролни запаси на държавите-членки на ЕС в отговор на сътресенията в Близкия изток. IOGP Europe въз основа на данни от Международната енергийна агенция.

„Резервите, освободени от МЕА, вече се използват. Досега те са били използвани на вътрешния пазар. Това зависи от страните, но те се освобождават с темп от около 2,5 милиона барела на ден, така че ще отнеме около 160 дни“, заяви пред Euronews Хомаюн Фалакшахи, старши енергиен анализатор в агенцията за търговска информация Kpler.

Фатих Бирол, директор на МЕА, заяви на 1 април в подкаст с Николай Танген, главен изпълнителен директор на Norges Bank Investment Management, че обмисля по-нататъшно освобождаване от стратегическите петролни резерви. Подобно мнение изрази и комисар Йоргенсен, който заяви пред Financial Times на 2 април, че блокът „няма да изключи друго освобождаване“, ако условията се влошат.

Освен това, според Kpler, в складовете на ЕС в момента се съхраняват 270 милиона барела суров петрол, което е достатъчно за около три седмици потребление, след като бъде преработен в дизел, бензин или реактивно гориво.

Стратегическите резерви и изтеглянето на запаси понастоящем поемат голяма част от оставащото коригиране, като поддържат около 6 милиона барела дневно от търсенето, заяви независимата икономическа консултантска фирма Oxford Economics. Анализаторите обаче предупреждават, че тези буфери са ограничени и с времето стават по-малко ефективни, като прогнозират недостиг от около 2 милиона барела петрол на ден.

„В нашия сценарий за продължителна война с Иран оценяваме, че разликата ще се увеличи до около 13 милиона барела петрол на ден до шестия месец“, заяви Бриджит Пейн, ръководител на отдела за прогнози за петрола и газа в Oxford Economics.

Докато енергийната криза от 2022 г. засегна предимно вноса на природен газ, след като блокът внезапно загуби 40% до 45% от руското си гориво, ситуацията става все по-трудна, тъй като сега настъпва сериозен недостиг на петрол. Според Международната асоциация на производителите на нефт и газ (IOGP) настоящото затруднение на блока подтикна нефтената индустрия да призове към използване на около 4 милиарда барела неизползвани нефтени ресурси в цяла Европа.