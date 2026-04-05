Малки и големи бугазлия празнуваха заедно един от най-обичаните пролетни християнски празници – Цветница, в центъра на морския град днес. Куклен театър на открито радваше децата на площад „Атанас Сиреков“. Театър „Жар“ представи спектакъла „Завръщането на цветята“. Веднага след това актьорите и техните колеги от Бургаския куклен театър тръгнаха на цветно шествие по ул. „Богориди“.

На терасата на културен център „Морско казино“ всички деца можеха да се включат в арт ателиетата „Цветна феерия“, за да рисуват и украсяват дърво с пъстри 3D цветя.

Във всички храмове в града вярващите извиха по традиция опашки, за да си вземат върбови клонки.
























