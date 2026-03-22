Тревожни сигнали за качеството на яйца и яйчни продукти, внасяни от Украйна в Европейския съюз, отново поставят на дневен ред темата за контрола върху храните на общия пазар. Данните засилват опасенията, че при част от доставките може да има сериозни пропуски както в безопасността, така и в проследимостта на суровините.

След 2022 г. ЕС отвори значително селскостопанския си пазар за Украйна в рамките на икономическата подкрепа за страната. Това доведе до рязък скок при вноса на яйца – от около 13 000 тона през 2022 г. до над 85 000 тона година по-късно. Митата и квотите бяха временно премахнати като част от мерките на Брюксел, представени като акт на солидарност.

Успоредно с този ръст обаче се увеличават и сигналите за нередности. Става дума за случаи на остатъци от забранени ветеринарни препарати, микробиологично замърсяване и несъответствия при етикетирането на продуктите. Така въпросът вече не е само икономически, а пряко засяга и доверието на потребителите в системата за контрол.

Според публикация на германското издание Berliner Zeitung, от септември 2023 г. насам има най-малко 14 официални съобщения за проблеми с доставки на яйца и яйчни продукти от Украйна. Част от тях са свързани с откриване на веществото AOZ – продукт от разграждането на нитрофуранови антибиотици, които са забранени в Европейския съюз още от 90-те години заради рисковете за здравето.

Особено чувствителен остава фактът, че тези яйца рядко стигат до пазара в суров вид. В повечето случаи те се влагат в преработени храни – тестени изделия, десерти, майонези и готови ястия, които се предлагат както в търговската мрежа, така и в заведения. Именно тук възниква и един от основните проблеми – за много от тези продукти не се изисква задължително обозначаване на произхода на съставките, което прави проследяването от страна на потребителите изключително трудно.

Най-много сигнали за нарушения идват от държавите по източната граница на ЕС – Полша, Унгария и Словакия. През тях преминава значителна част от украинския внос, което ги превръща в първа линия на контрол, но и в най-засегнатите страни при евентуални пропуски в системата.

Случаят отново поставя неудобния въпрос дали политическата солидарност не е изпреварила регулаторния контрол. На този фон нараства и натискът към европейските институции да покажат по-ясно какви проверки се извършват, какви партиди са били засегнати и какви мерки са предприети, за да се гарантира безопасността на храните на европейския пазар.

За потребителите темата остава особено чувствителна, защото засяга ежедневни продукти, които често се консумират без изобщо да има яснота откъде идват използваните суровини. Именно затова въпросът за контрола върху вноса на яйца и яйчни продукти от Украйна вероятно ще остане във фокуса на общественото внимание и през следващите месеци.