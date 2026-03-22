Проститутката, която бе брутално намушкана и с прерязано гърло от 23-годишния "майстор на ножа" от „Меден рудник“ Иван Иванов, е отказала да се целува с него, съобщава „Телеграф“. Младежът настоявал 25-годишната Денка да остане с него до сутринта, но тя не се съгласила.

Изпращайки я, понечил да я целуне, но младата дама отказала да е интимна с него, което отключило агресията му. Преди това любовната игра между жрицата и убиеца, както и същинският полов акт преминали гладко. Иван чинно си платил 150 евро за услугата и видимо бил доволен.

Денка не е от боята, с бяла кожа, изглеждала доста сносно – с направени гърди, устни и всичко, както си трябва за подобен тип момиче, става ясно от обявите й в сайтовете за плътски наслади. Там Денка се представя под псевдоним Палава ученичка и прибира 150 евро за час чист секс. Иван си поръчал Денка на 16 март и точно в 22 часа тя дошла на адреса му пред блок 602. Иван я чакал долу, защото сградата е недовършена и няма работещ асансьор.

Кротък

Парите, с които й платил, били от първата му заплата на новата работа – разносвач на храна в оборотен ресторант в комплекс „Славейков“. Негови познати разправят, че повече от три години след излизането си от затвора Иван бил тих и кротък.

Често обаче му се налагало да сменя работата си, защото на моменти изпадал в страховити състояния. Изведнъж "обръщал" поглед и започвал да гледа свирепо и зловещо колегите си. Не продумвал, но поведението му карало околните да настръхват от ужас. Заради тези му странности последните шест месеца той бил безработен. Агресията му се отключила и след като свършили работата с Денка.

Иван се почувствал изоставен, грабнал кухненския нож с 12-сантиметрово острие и нанесъл удари в гръдната област на жената, прерязал и гърлото й. Раните са същите, както но 11-годишната Никол, но 25-годишната Денка имала късмет.

Жива е, а лекарите във Втора хирургия в МБАЛ Бургас се борят за живота й. Тъкмо заради отказана интимност Иван закла и 11-годишната Никол в асансьора през 2017 г. Тогава младежът е само на 15 години, но екзекутира по особено брутален и мъчителен начин малолетната Никол. Заради възрастта си той бе осъден едва на 6 години затвор. През 2022 г. убиецът бе пуснат на свобода, след като изтърпя присъдата си в общежитието в Бойчиновци.

Мивка

След затвора се завърнал в дома на родителите си, но скоро след това започнал работа като готвач в заведение и си наел квартира в бл. 602 в "Меден рудник", известен повече като небостъргача, тъй като е изоставен в средата на 1990-те години и не е довършен. Не е известно да е имал връзки с момичета, но се говори, че и друг път поръчвал проститутки. Денка му била нова и явно несвикнала със странностите му.

Тя е имала късмет, защото сводникът й я чакал с колата на паркинга пред блока и мигом я откарал в Спешното, дори не са чакали линейка. Преди това младата дама се борила за живота си. Има дълбоки порезни рани по дланите, тъй като с голи ръце се е защитавала от ножа на психопата Иван.

Била е приета в шокова зала в много тежко състояние, с множество прободни рани и голяма кръвозагуба, а според лекари е имало и реална опасност за живота й. Самият Иван е заловен от полицията на мивката в дома си, докато почиства ножа от кръвта на проститутката.

Близките на малката Никол върнаха печалните спомени от следобеда на 20 август 2017 г. Макар че тогава е само на 15 години, Иван извърши престъпление, напомнящо сцена от вледеняващ кръвта хорър. Петокласничката живеела в центъра на Бургас и дотогава не била стъпвала в крайния „Меден рудник“.

Към лобното й място я повел убиецът, с когото месеци наред си чатили в социалните мрежи. Разменяли си закачки и комплименти. Невинният флирт по детски, провокирал у момичето любопитство да излезе на среща с непознат младеж. До този момент тя нямала никакви отношения с момчета.

Трепети

Иван също нямал опит с момичета. Заради леката му умствена изостаналост той е бил обект на подигравки и агресия, а Никол била първото момиче, което му обърнало внимание, и в него се зародили първите трепети, разкриха криминалните психолози.

След като си писали близо два месеца, двамата си уговорили среща на живо. Срещнали се в центъра на града, близо до площад "Тройката". Движението им бе запечатано от градските камери. Хлапетата прекосили центъра пеша и се качили на градския автобус, който пътува в посока "Меден рудник".

Иван я отвел до един от блоковете в самия край на квартала. Подробности от срещата им се пазят в тайна и до днес, тъй като жертвата е малолетна, а убиецът непълнолетен. Поради тази причина целият процес премина при закрити врати и за медиите останаха скрити зловещите подробности около кървавата екзекуция. Версията, прокраднала се в кулоарите на съда, гласи, че двамата се качили на покрива, за да пушат.

Иван обаче бил привлечен от момичето и опитал да го прегърне и целуне. Малката Никол обаче го отблъснала и острата й реакция отключила смъртоносна агресия. Вбесен и обиден, отхвърленият Иван озверял. Докато слизали с асансьора, извадил нож и го забил във врата на момичето. После избягал, оставяйки жертвата си да агонизира в локва кръв.

Съседите не подозирали с кого живеят

След ареста на Иван Иванов обитателите на бл. 602 си отдъхнаха. Оказа се, че те изобщо не подозирали, че младият им съсед е прочутият убиец на Никол. Винаги обаче щом го срещнели във входа се вледенявали от ужас. Според тях той безпричинно сменял настроенията си. "Както е весел, приветлив и дружелюбен, изведнъж става зловещ.

Гледа страшно и сякаш не е на себе си. Същински психопат, от когото те побиват тръпки", разказват комшиите. Всички се страхували от него и затова се стараели да стоят на дистанция. Тъй като не създавал проблеми, сметнали, че нямало повод и причина да информират полицията.