На 3 април от 18.00 часа в зала „Александър Г. Коджакафалията“ на Културен център „Морско казино“ ще бъде открита изложбата „Космогония на Града-риба“ на художника Пламен Легкоступ.

Заглавието на експозицията не е избрано случайно. За автора изкуството винаги е било игра – игра на създаване на видения, реализиране на мечти, разкодиране на митове и търсене на точните наименования – както на отделните творби, така и на самите изложби. След самостоятелната си изложба през юни 1997 г. в бургаския хотел „България“ и участията си в редица общи експозиции, тази година той отново представя свои произведения пред бургаската публика – този път в пространството на Културен център „Морско казино“.

В изложбата са включени творби, създадени в периода 2020 – март 2026 г. – време, през което авторът е по-трайно свързан с Бургас и с БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“. Експозицията представя 24 картини (с размери от 160/70 до 20/20 см), изпълнени с акрил върху платно, както и 27 литографии (от 100/70 до 35/50 см), специално подбрани за събитието. След 2020 г. художникът създава над 220 картини и графики, от които селекцията включва 51 произведения.

Но защо „Космогония на Града-риба“?

В тази изложба градът не е просто място – той е същество. Той има тяло, памет и дихание. Плува. Пътува. Сънува.

Експозицията разгръща митология, в която архитектурата се превръща в организъм, а организмът – във вселена. Градът не стои върху земята – той се носи в първичните води на сътворението. Всяка кула е перка, всяка улица – кръвоносен съд, всеки купол – око, отворено към безкрая.

Рибата – древен архетип и символ на тайната и дълбината – се слива с града, за да роди ново същество: Градът–риба. Това хибридно тяло съществува между стихии – в пространство, където космосът още не е разделен на горе и долу. Морето не е пейзаж, а матрица – паметта, в която формите възникват и се разтварят. То е диханието на времето.

Композициите изграждат вертикални и хоризонтални оси, напомнящи сакрални карти и тотемни структури. Градовете са подредени като органи в живо тяло; рибите носят цивилизации в себе си; кръговете и спиралите извеждат идеята за цикличността на съществуването. Черно-белите графики превеждат този мит в знакова форма – като древни печати или археологически отпечатъци на възможна култура.

„Космогония на Града–риба“ не е утопия и не е фантастика, а опит за завръщане към първообраза. Градът, възприеман днес като механична структура, възвръща своята органична природа – отново става живо тяло, подчинено на космически ритъм, свързано с водата, небето и паметта.

Изложбата може да бъде прочетена като съвременен мит за цивилизацията – не като противопоставяне между технология и природа, а като тяхно сливане. Не разрушение, а трансформация. Морето е космос. Космосът – море.

А градът – същество, което преминава през тях.

За автора всичко това остава приказка – радост от раждането на идеята, от самия творчески акт, от търсенето на името и отзвука, който следва. Защото приказката е безкрайна.