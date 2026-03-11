Проектонаредба ще въведе нова формула за изчисляване на сградната инсталация, след като старата система беше отменена от съда. Формулата отчита вида на отоплителната инсталация, енергийния клас на сградата и външните условия, за да се гарантира обективно измерване на потреблението на топлоенергията за клиентите. Това стана ясно от съобщение, разпространено от Министерството на енергетиката.

В най-кратки срокове предстои публикуването за обществено обсъждане на проектонаредба за допълнение на наредбата за топлоснабдяването. Целта е да не бъде допуснат правен вакуум при отчитане на потреблението за отминаващия отоплителен сезон, след като старата формула за сградна инсталация бе отменена от съда и в момента фактурите на клиентите на топлофикационните дружества се издават с прогнозно потребление.

Това стана ясно на среща на заместник-министъра на енергетиката Красимир Ненов с представители на топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение, по време на която бяха коментирани основни компоненти, които следва да бъдат заложени при въвеждането на новата формула.

Срещата се проведе като резултат от заявения ангажимент на министър Трайков за бързо и ефективно решаване на забавения казус с липсата на действащ норматив за изчисляване на сградната инсталация.

Припомняме, че със свое решение от 23 октомври 2025 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) даде тълкуване как да се прилагат разпоредби на директивата за енергийна ефективност във връзка с определянето на енергията, отдадена от сградната инсталация. В мотивите към съдебното решение е посочено, че математическата формула, с която се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, следва да се основава на обективни данни и да отчита специфичните характеристики на конкретната сграда.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че определянето на сградната инсталация с формула, а не с фиксиран процент, е по-подходящ вариант, който отчита максимално обективно потреблението на клиентите, използващи топлоенергия.

Формулата трябва да включва вида на отоплителната инсталация в сградата, принадлежността й към съответен клас на енергопотребление, както и средната температура на въздуха вътре в сградата и външната температура за съответното населено място. Целта е да бъде намерено балансирано решение, което да гарантира справедливи сметки за потребителите.

По време на срещата бе постигнато съгласие, че въвеждането на ясен и разбираем механизъм за изчисляване на сградната инсталация е ключово за повишаване на доверието на потребителите.

В рамките на следващата седмица предстоят още срещи със заинтересовани лица, преди проектът на наредба да бъде публикуван за обществено обсъждане. Паралелно с това започва работа по изготвянето на нова наредба, която да влезе в сила от началото на следващата година, когато използваната топлоенергия ще се отчита само с дистанционни уреди.