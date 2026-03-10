Истински бейби бум в зоопарка в Бургас. Две майки с по едно мъничко, едва около 30-грамово бебе на гърба си. Удивително сътворение на природата.

Мармозетките на Жофроа са едни от най-малките маймунки в света. Възрастните тежат едва 200–300 грама, а новородените са толкова малки, че спокойно могат да се поберат в човешка длан.





В първите седмици малките прекарват почти цялото си време, вкопчени в козината на майка си, която ги носи на гърба си навсякъде, съобщиха от зоопарка.

Интересното е, че при тези маймунки в отглеждането на бебетата активно участват и бащите, както и други членове на групата - те често поемат малките, за да дадат почивка на майката.

Това е една от причините тези социални и изключително любопитни примати да се справят толкова успешно в природата. Мармозетките на Жофроа обитават Централна и Южна Америка, хранят се с плодове, насекоми, нектар и дори дървесен сок.

А нашите нови малки вече предизвикват истинско умиление - толкова са миниатюрни, че понякога човек трябва да се вгледа добре, за да ги забележи върху гърба на майките им.

Припомняме, че ново сладко бебе радва посетителите на зоопарка. В семейството на антилопите кана се роди прекрасно бебе. Малкото вече уверено стои до майка си и любопитно опознава света около себе си.

Зоопаркът работи всеки ден от 8:00 до 17:00 часа.