Измамници използват изкуствен интелект, за да откраднат паролите ви за достъп до банкови сметки и да източат парите ви. Онлайн финансовите измами навлизат в нов етап на развитие заради използването на изкуствен интелект, който позволява на престъпниците да създават все по-убедителни фалшиви съобщения, профили, гласове и видеоклипове. Това посочват в нов информационен материал европейските надзорни органи (Европейски орган за ценни книжа и пазари, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски банков орган). Целта е повишаване на обществената осведоменост за нарастващата заплаха.

Измамниците вече използват технологии за генериране на съдържание, които могат да имитират гласове на близки хора, банкови служители или публични личности. Измамниците осъществяват контакт с жертвите си като използват социални мрежи, приложения за съобщения, имейли или неочаквани телефонни обаждания. Последиците, ако се доверите на измамници, могат да бъдат сериозни - загуба на пари, кражба на самоличност и дори психологически стрес, предупреждават европейските надзорни органи.

Но има начини да се предпазите от измами в интернет. Най-важното е да не се доверявате на всеки, който осъществи контакт с вас. Сред най-често срещаните предупредителни сигнали, които показват, че вероятно става въпрос за опит за измама, са обещания за бърза печалба, спешни искания за превод на пари или за предоставяне на лични данни, съмнителни линкове, които да последвате, както и искания за инсталиране на приложения на мобилния телефон или за предоставяне на достъп до устройството. Един от най-разпространените начини за измама, е да внушат необходимост от спешни действия. Например, че ще загубите достъп до средствата си, регистрацията ви ще бъде заличена, направен е опит за източване на пари от сметката ви и трябва да дадете лични данни, за да бъде предотвратен и т. н. Когато човек е притиснат да действа бързо често прави необмислени неща и именно това използват измамниците. Например неотдавна “Труд news” предупреди за опити за измама чрез обаждане по “Вайбър”, при което измамниците се представят за хора от “Револют” и искат да дадете лични данни.

Специалистите подчертават, че легитимни компании никога не изискват пароли, ПИН кодове или банкови данни чрез съобщения или телефонни разговори. Докладът на европейските надзорни органи посочва няколко основни типа измами. Те са представяне за друг човек чрез т. нар. диипфейк технологии (deepfake - от английски, словосливане на думите “дълбок” и “фалшив”); фишинг съобщения и социално инженерство; инвестиционни или застрахователни схеми с фалшиви оферти; романтични измами чрез социални мрежи; измамни оферти за покупки извън официални платформи.

Измислете тайна „безопасна дума“ за семейството

Не вярвайте на оферти, които са „твърде добри, за да са истина“

Бъдете предпазливи

Винаги проверявайте източника на съобщенията и не отваряйте непоискани линкове, предупреждават експерти. Използвайте силни пароли - от поне осем символа, сред които малки и големи букви, цифри и специални знаци. Бъдете особено внимателни при оферти, които изглеждат “твърде добри, за да са истина”. Допълнително експерти по кибер сигурност препоръчват семействата да измислят тайна “безопасна дума”, която да използват за потвърждение на самоличност при съмнителни обаждания.

Специалисти предупреждават и за т. нар. “измами за възстановяване”, при които престъпници се представят за институции и обещават връщане на загубени средства срещу такса - практика, която обикновено води до нови загуби. Заключението на експертите е, че с развитието на изкуствения интелект измамите стават по-убедителни, но вниманието, проверката на информацията и предпазливостта остават най-силното средство за защита на потребителите.

Ако човек стане жертва на измама, трябва незабавно да прекрати контакт с извършителя, да се свърже с банката си, да смени всички пароли и да подаде сигнал до полицията или съответния финансов регулатор.

Не давайте номера на банкови карти и пароли

Измама с представяне за друг човек

Искат достъп до парите ви

Получавате неочаквано обаждане от някого, който твърди, че е от вашата банка, публичен орган (например полиция, данъчен или финансов орган и т. н.), разпространител на застрахователни продукти или дори член на семейството. Това е често използвана практика от измамници, предупреждават европейските надзорни органи.

Обаждащият се може да ви подкани да прехвърлите пари, за да ги запазите в безопасност, позовавайки се на подозрителна активност по банковата ви сметка. Той може да поиска да разкриете банковите си данни (например номер на банкова карта, идентификационни данни за интернет банкиране или пароли), да кликнете върху връзка или да инсталирате софтуер, като претендира, че може бързо да реши проблема. Обаждащият се може да използва фалшифициран номер, често съвпадащ с телефонния номер на вашата банка, за да изглежда легитимен (спуфинг). Измамниците могат да използват изкуствен интелект, за да създават фалшиви видеоклипове, изображения или аудио, които имитират нечий глас (например на вашия банкер или на член на семейството), лице (например на знаменитост) или движения. Това е известно като “дълбока фалшификация” (deepfake). Какво може да се случи: Споменавайки лични данни и създавайки усещане за неотложност, измамникът ви подмамва към някакви действия, като например изпращане на пари към сметката му, кликване върху злонамерена връзка или инсталиране на зловреден софтуер на вашия телефон. Това може да даде на измамника директен достъп до вашите банкови идентификационни данни. С тази информация той може да промени паролата ви, да влезе в банковата ви сметка и да открадне парите ви. Не забравяйте: само защото обаждащият се знае лични данни за вас, не означава, че той е надежден.

Анализират данни от социалните мрежи

Фишинг и социално инженерство

Изпращат персонални съобщения

Получавате имейл или съобщение, което изглежда сякаш идва от вашата банка или финансово дружество и ви предупреждава за “подозрителна активност” по сметката ви. Логото, оформлението и езикът изглеждат професионално и съобщението може да се появи в същата връзка като други разговори с вашата банка. Но това може да бъде използвана от измамници схема, за да източат банковата ви сметка, предупреждават експертите.

Съобщението подканва да кликнете върху връзка, за да потвърдите профила си или да нулирате паролата си. Връзката води до фалшив уебсайт, който изглежда идентичен с вашето интернет банкиране. Без да го осъзнавате, въвеждате данните си в уебсайт, предназначен да открадне вашата лична информация. Измамниците използват изкуствен интелект, за да създават убедителни фишинг съобщения, като анализират данни от социалните мрежи, за да идентифицират жертвите си и да адаптират съдържанието за всяка цел. Какво може да се случи: Измамникът получава достъп до банковата ви сметка и краде парите ви или създава фалшив профил с личните ви данни, за да извърши измама.