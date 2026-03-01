Дългоочаквана развръзка за песента, която ще представи Бэлгария на песенния конкурс „Евровизия“ във Виена тази година, тази вечер стана факт. Певицата Дара ще излезе на голямата сцена с заразителното и ритмично парче "Бангаранга".

Песента спечели веднага сърцата на членовете на журито, които видяха в него пълния обем от възможности на Дара – песен, танци, присъствие на сцената.

До избора на песента се стигна след гласуване от жури и зрителски вот, измежду три песни - "This is me", "Curse" и "Bangaranga".