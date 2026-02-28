Разликите между цените на ориза и боба при продажбата им на дребно и едро са над 60 на сто, показват данни на КНСБ. Няма обяснение за тези високи надценки, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това са пакетирани стоки, лесни за транспорт и съхранение, не е ясно защо има такива големи надценки, допълни той.

Средната цена на ориза при търговията на едро е 1,65 евро за кг, показват данни на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата. При продажбата на дребно средната цена на ориза е точно с 1 евро по-висока - 2,65 евро за кг. Това представлява надценка от 60,3 на сто. Средната цена на боба на едро е 2,13 евро за кг, а на дребно го продават средно по 3,48 евро. Това представлява надценка от 1,35 евро на кг, или 63,4 на сто. Това не са справедливи пазарни цени, заяви Пламен Димитров. Той призова Комисията за защита на конкуренцията да изследва как образуват цените на тези основни храни.

Надценките на основните храни в България са между 20 и над 70 на сто, показват данни на КНСБ. От синдикалната организация от месец юни миналата година започна да анализира движението на цените на 21 стоки от малка потребителска кошница (20 храни и бензин). Проверяват цените на тези стоки в над 600 малки и големи търговски обекти в 81 общини в страната.

Най-големи са надценките на ябълките. На едро ги продават средно по 1,15 евро за кг, а в магазините цените са средно 2,03 евро. Това представлява надценка от 77 на сто. Картофите са с надценка над 74%. На едро ги продават средно по 0,54 евро, а на дребно по 0,94 евро за кг. За сравнение, надценките при продажбите на домати и краставици са съответно 25,5 и 23 на сто, показват данните на КНСБ.

Само в рамките на осем месеца, от юни миналата година до февруари, цените на стоките от малката потребителска кошница на КНСБ са нараснали с 4,8 на сто. Като по-съществено повишение на цените има през януари и февруари тази година. Само през първите два месеца на настоящата година цените са нараснали повече, отколкото през последните шест месеца на миналата година.

За последните осем месеца най-много са вдигнали цените на краставиците - със 73,7 на сто. Донякъде това може да бъде обяснено със сезонни фактори. Но поскъпването на доматите е само с 10,5 на сто за същия период. От КНСБ заподозряха, че при краставиците може да има и спекулативни практики.

Съществено е и поскъпването на хляба. През юни миналата година средната му цена в магазините е била 1,34 евро, а през февруари е 1,43 евро. Това представлява увеличение с 6,3 на сто. Това е съществено поскъпване за хората с ниски доходи, коментираха от КНСБ. Няма причина хлябът да струва 1,43 евро, заяни Пламен Димитров. Според него държавните органи не си вършат работата, спекулантите не могат да бъдат овладени, а се твърди, че всичко е нормално.

Съществено е поскъпването и на цялото пиле - с 11,4 на сто за последните осем месеца. За същия период цените на баничките със сирене и на кренвиршите са вдигнати с 5,1 на сто. Съществено е поскъпването и на кафето, и на минералната вода. Цената на кафето в пластмасова чашка през юни миналата година е била средно 0,55 евро, а през февруари е 0,73 евро. Това е повишение с 33 на сто. Цените на минералните води в бутилка от 0,5 литра са вдигнати от средно 0,51 евро на 0,61 евро, което е увеличение с близо 20 на сто.

Цените на млякото и сиренето в България са едни от най-високите сред страните от ЕС, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Цените на млечните продукти в страната ни са с 25% над средните за държавите от ЕС.

От много време от синдикалната организация настояват да бъдат предприети проверки от страна на регулаторните органи за състоянието на пазара на млечни продукти в България. Такава проверка започна миналата година и неотдавна председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов заяви, че има концентрация на пазара и две фирми държат 77% от пазара на млечни продукти, припомни Пламен Димитров. Доколкото знам тези две фирми са на един собственик, допълни той. Затова цените в България са сред най-високите в ЕС, заяви Пламен Димитров.

Според него проблемът на пазара на млечни продукти не е само при производителите, а и след това по веригата, защото надценките между цените на едро и дребно са много високи. Средната цена на кравето насипно сирене от хладилна витрина на едро е 6,20 евро за кг. А средната му цена на дребно е над 10 евро. Това представлява надценка от 62,8 на сто. При прясното мляко надценките са средно 52 на сто. На едро средната цена на бутилка мляко от 1 литър е 1,22 евро, а на дребно го продават средно по 1,86 евро.

Повечето основни храни са по-евтини в малките магазини.

Повечето основни храни са по-евтини в малките търговски обекти, отколкото във големите вериги, показват данни на КНСБ. От изследваните от синдикалната организация храни от малката потребителска кошница 15 се продават и в малки и в големи търговски обекти. От тях девет са по-евтини в малките магазини, пет е по-изгодно да бъдат купувани от големите вериги, а при картофите няма разлика в цените.

Най-голяма е разликата между цените в малките търговски обекти и големите при сиренето. В големите вериги средната му цена е 10,53 евро за кг, а в малките магазини го продават по 9,65 евро. Разликата е 0,88 евро, или 8,4 на сто. Кренвиршите също е по-изгодно да бъдат купувани от малки търговски обекти, където ги продават средно по 6,56 евро за кг, или с 6 на сто по-евтино от големите вериги. Брашното, хлябът, прясното мляко и целите пилета също са по-евтини в малките търговски обекти.

От големите вериги е по-изгодно пазаруването на домати и краставици. В големите магазини средната цена на доматите е 2,33 евро за кг, а в малките търговски обекти е 2,52 евро, или с 8 на сто повече. Средната цена на краставиците в малките търговски обекти е 3,14 евро за кг, което е с над 3 на сто повече от големите вериги.

В Благоевград яйцата са с над 43 на сто по-скъпи, отколкото в Ловеч.

Разликата между цените на някои храни в различните градове на страната стига до 43 на сто, показват данни на КНСБ. Например средната цена на 10 яйца размер М в Благоевград е 3,40 евро, докато във Ловеч е 2,37 евро. Оказва се, че в Благоевград яйцата са с над 1 евро по-скъпи, или с над 43 на сто.

Огромни са разликите в цените и на целите охладени пилета. В Добрич ги продават средно по 5,41 евро за кг, при 3,92 евро във Варна. Оказва се, че в Добрич пилетата са с 38 на сто по-скъпи, отколкото във Варна. Свинският бут е най-евтин в Бургас, където го продават средно по 5,30 евро за кг. Във Видин средната цена на свинския бут е 7,13 евро за кг, което е с 1,83 евро или с близо 35 на сто повече.

Анализът на КЗК на пазара на храни показа, че във Видин няма голяма конкуренция в търговията на дребно, една верига държи голям дял от пазара, което може да обясни, защо цените на някои храни в един от районите с най-ниски заплати са най-високи. Същевременно целите пилета са най-евтини във Варна, а свинският бут е най-евтин в Бургас - големи градове, в които има конкуренция между търговците.

При сиренето разликата в цените в различните градове стига до близо 2 евро за кг. Най-евтино е сиренето в Габрово, където го продават средно за 8,14 евро за кг, а най-скъпо е във Велико Търново, където средната му цена е 10,12 евро. Това е с над 24 на сто по-скъпо, отколкото в Габрово.