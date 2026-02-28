Няма директна военна заплаха за България. Това заяви служебният премиерй Андрей Гюров след края на Съвета за сигурност, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.

Българското правителство следи ситуацията в реално време. Основният ни приоритет към този момент е гарантирането на националната сигурност и сигурността на българските граждани в региона, заяви Гюров.

Основните изводи от заседанието

Първо: Липсата на директна военна заплаха въз основа на докладите на службите за сигурност и МО към този час няма директна военна опасност за територията на Република България, заяви Гюров.

Второ: България не е страна в конфликта, искам категорично да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция, заяви служебният премиер Гюров.

Не е изисквано предоставянето на българска територия за военни действия и няма промяна в степента на готновност на нашите въоръжени сили, категоричен бе служебният премиер.

Трето: Сигурността на гражданите в България - категорично заявявам, че към момента няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната, заяви Гюров.