Предвид ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток, нивото на риск за всички държави от региона и Иран към момента е на ниво 5, свързано с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, съобщиха от Министерство на външните работи (МВнР) на сайта си. Това са държавите Иран, Израел, Ливан, Йордания, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Палестина.

От Ситуационния център на външното министерство приканват намиращите се в региона български граждани да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.





По-рано днес световните агенции съобщиха за военна ескалация между Израел, Иран и САЩ. Тел Авив заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че въоръжените сили на Съединените щати са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран е принуден да нанесе удар по източника на агресията срещу страната, предупреждавайки, че всяка точка в региона, която бъде използвана от САЩ срещу Иран, ще бъде легитимна цел на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.