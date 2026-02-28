Съветът за сигурност на ООН ще заседава довечера от 21:00 ч. по Гринуич (23:00 българско време), за да обсъди ситуацията в Близкия изток след военната операция, започната от САЩ срещу Иран, обяви световната организация, цитирана от Франс Прес.

Срещата ще се състои по инициатива на Франция и Бахрейн, посочиха от израелското постоянно представителство в ООН.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди днес военната ескалация в региона и призова за незабавно спиране на бойните действия.