Българският биатлон записа страхотен успех още в първия ден на Световното първенство за подрастващи в германския зимен център Арбер. Георги Джоргов завоюва бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 12.5 км при 19-годишните, показвайки отлична подготовка в историческото последно издание на форума в този му формат.

Джоргов допусна три грешки при четирите си излизания на огневия рубеж, но демонстрира стабилно ски бягане. Той финишира на 3:23.9 минути зад победителя и голям фаворит Рихардс Лозберс от Латвия. 16-годишният латвиец, който вече има опит от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, също сгреши три пъти, но бе недостижим по трасето. Сребърното отличие отиде при украинеца Тарас Тарасюк, който остана на 54.5 секунди от върха с два пропуска в стрелбата.