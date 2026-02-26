На 28 февруари (събота) от 16.00 до 19.00 ч. галерия "Пролет" представя изложба живопис, графика и керамика на големия български художник Стоян Цанев. Експозицията е посветена на 80 години от рождението на автора и ще може да бъде разгледана до 28 март.

Изложбата събира произведения, които разкриват различните творчески търсения на художника – от силната експресивност на живописта, през въздействащата графика, до пластичните форми в керамиката. Събитието е организирано от галерия "Пролет" със съдействието на колекционери на творчеството на автора и печатница Топ Принт Бургас.

Стоян Цанев е роден на 28 февруари 1946 г. в Бургас. През 1973 г. завършва Националната художествена академия в София и бързо се утвърждава като едно от ярките имена в съвременното българско изобразително изкуство. Неговото творчество се отличава с дълбока духовност, символика и изключителна пластическа култура.

Почетният гражданин на Бургас, чийто талант и артистично присъствие, вълнува поколения, ни напусна през 2019 г.

За големия художник Светлин Русев казва: „Стоян Цанев е от малцината български автори, които преминаха границата на определените категории и разкриха възможностите на една неуловима духовност не изобщо, а чрез овладяна до съвършенство пластическа култура и като техника, и като технология, и преди всичко като език, който свързва света на видимото със света на неуловимото.“

Юбилейната изложба е възможност публиката отново да се докосне до силата и философската дълбочина на неговото изкуство – творчество, което продължава да вълнува и вдъхновява поколения ценители.