Двама петокласници от столично училище бяха приети с интоксикация след употреба на никотинови паучове миналата седмица. Въпреки че продажбата на такива продукти за лица под 18 години е забранена, децата са се сдобили с тях, като се предполага, че са закупени от близко магазинче.

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов“. След инцидента училището е провело разговори и беседи с всички класове и е уведомило съответните институции – 1-во районно управление, кмета на район „Средец“, РЗИ и КЗП - за продажбата на никотинови вещества в района.