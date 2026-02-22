Всички пътища от републиканската пътна мрежа са обработени и проходими при зимни условия. На терен са 405 машини, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В момента слаб сняг продължава да вали в 13 области, а работата по почистване и поддържане на трасетата продължава.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

АПИ отново отправиха апел към шофьорите да тръгват с автомобили, които са подготвени за зимни условия, както и да карат със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника.

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника. / БТА