Преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова заяви, че това, което виждаме в Народното събрание в момента, е кошмар.

“Решението да имаме работещ парламент по време на предизборна кампания не знам доколко е добро. Дава възможност за парламентарен контрол върху правителство, което депутатите не са избрали. Това е странно, защото то е назначено от президента. Парламентът по-скоро може да отврати хората от гласуване, ако нищо не се промени до 19 април”, каза още бившият депутат пред Нова тв.

Проф. Михайлова добави, че е противник на служебното управление. Експертът добави, че не приема и тезата на президента, че не носи отговорност за служебния кабинет

“Смятам, че отговорността се споделя между двама души - държавния глава и кандидата за министър-председател. Йотова е дала вот на доверие, но ако не приема част от състава на кабинета, може да го върне докато проблемният човек не бъде сменен. Не е вярно, че нищо не зависи от президента, дори немалко зависи. Гюров реагира бързо именно след реакцията на Йотова по казуса с Цицелков. Тя може да иска от премиера промяна в правителството“, аргументира се проф. Михайлова.

Казусът “Цицелков”

Припомняме, че Стоил Цицелков, който беше назначен за служебен заместник-министър-председател по честни избори, подаде оставка едва ден след встъпването си в длъжност. Решението му да се оттегли бе прието от президента Илияна Йотова и служебния премиер Андрей Гюров. Основният повод за тази развръзка бяха твърдения за забрана от Европейската комисия да участва в мисии за наблюдение на избори за период от пет години, наложена през 2020 г.

“Прошката е много личен акт, обществото не може да я дава колективно, защото това би било в разрез със смисъла ѝ. Когато има нещо, което може да смути работата на някого в държавното управление, то трябва да се провери. Към такива хора се изисква да имат чисто минало, иначе се пораждат съмнения. А това изважда от строя такъв човек. В правилника на НС се говори за етични норми, трябва да бъде създаден и такъв закон. Когато ще заемеш позиция, от която зависи съдбата на много хора, не трябва да има съмнение за миналото ти, с оглед на настоящето и бъдещето”, каза още проф. Михайлова.

Тя е на мнение, че служебният премиер Гюров е трябвало да провери Цицелков. “Проверка могат да направят само държавни институтции. Трябва да има процедура, която да позволява събиране на обща информация преди предлагането на министри. Не е важно да има активна присъда, а и да няма престъпване на моралните норми на поведение“, коментира професорът.

Според Михайлова е възможно да се стигне до отстраняване на и.ф. главен прокурор, но тя не изрази оптимизъм, че това ще се случи с този състав на ВСС. “Има немалко становища на съдилища, които казват, че има проблем с тази длъжност. Би трябвало ВСС да се съобразява със съда“, смята тя.