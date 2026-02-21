Зимата отново затрудни трафика в страната. В различни области са закъсали тирове. Има и ограничения по републиканските ни пътища.

РУСЕ

Републиканският път Русе – Бяла е временно затворен от сутринта за товарни автомобили над 10 тона заради снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той добави, че граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от опашките от изчакващи автомобили от двете страни на Дунав мост.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха за временно ограничения по пътя между Русе и Разград заради аварирал тир.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха, че снежната покривка към момента е 10 сантиметра, а температурата - минус 2,6 градуса. Духа североизточен вятър със скорост до 18 метра в секунда или 64 км в час.

Областният управител обясни, че от снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км републиканска пътна мрежа в региона. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора, информират от БЧК. Такава нужда обаче на този етап няма.

Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато, увери Драганов, като припомни, че снеговалежът се очаква да продължи през целия ден.

От Областната управа апелират шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Необходимо е те да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

РАЗГРАД

Суграшица вали в област Разград и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ). По думите му към момента няма затворени пътища, но движението по отделни участъци е затруднено.

Два тира са закъсали на изкачването на баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони не могат да изкачат баира и създават временни затруднения. По информация на дежурния в ОПУ няма въведени допълнителни ограничения и няма затворени отсечки в областта. На терен работят 15 машини за почистване и обработка на настилките. От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена с метеорологичните условия скорост.

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщават на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология.

СМОЛЯН

Около 15 см е новият сняг в Пампорово, а общата снежна покривка в курорта е близо 70 см, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК. Снеговалежът в Пампорово продължава, условията за ски са добри.

Временно е ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Рожен, припомнят от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Машини разчистват и обработват пътищата в област Смолян след падналия през нощта нов сняг. Пътищата в района са мокри и хлъзгави.

За днес в област Смолян е обявен оранжев и жълт код за валежи от сняг и дъжд.