Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие на Олимпиадата в Милано-Кортина в днешния предпоследен ден на зимните Игри в Италия.

Пешков ще стартира в 12:00 мача в масовия старт по ски бягане на 50 километра класически стил в Тезеро.

В 15:15 часа биатлонистките Христова и Тодорова ще се състезават в масовия старт на 12.5 километра в Антлохц-Антерселва.

Освен двата спорта с българско участие, на 21 февруари ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени,

Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени и по хокей на лед за мъже.

(БТА)