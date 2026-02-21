Не е открит екипажът на потъналия риболовен кораб край Маслен нос. Заради лошото време търсенето продължава след понеделник, съобщиха от Министерството на отбраната.

Оттам уточняват, че в продължение на проведеното вчера, 20 февруари, от ВМС водолазно обследване на потъналия риболовен кораб източно от нос Маслен нос, през нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база „Бургас“.





С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.





Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник.