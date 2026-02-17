На 17 февруари имен ден празнуват красиви имена, покровителствани от млад светец. Той предпочел да погине, но да съхрани своята вяра в Христа. Честит празник!

Праз 306 година мъченическа смърт приема Свети Теодор Тирон.

Свети Теодор Тирон бил войник в римската армия.

По заповед на императора войниците трябвало да открият всички християни и да ги накарат да извършат езически жертвоприношения, което автоматично означава, че са заставени да се отказват своята вяра.

Свети Теодор Тирон не можел да застави своите братя християни да вършат подобни грехове. Затова заявил, че е християнин.

Неговите колеги започнали да увещават Свети Теодор Тирон да принесе жертви и да се спаси от наказание.

Той категорично отказал и затова бил подложен на изтезания.

Присъдата била изгаряне на клада. Смелият воин Свети Теодор Тирон сам се качил на клада и пеейки химни, достойно приел мъченическа смърт.



Имен ден празнуват Теодор, Тео, Теодора, Дора, Тодор, Тодора, Тодорка, Тотка, Тотко, Тотьо.