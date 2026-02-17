С тържествено откриване и препълнена зала в Културен дом НХК стартира 15-ото издание на Фестивала на българския физически и визуален театър „Ерата на Водолея“ 2026. Публиката стана свидетел на вълнуваща първа вечер, изпълнена с емоции и нестихващи аплодисменти.

Официалното откриване бе направено от Диана Саватева – заместник-кмет „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас, и Петър Тодоров – директор на Държавен куклен театър Бургас и артистичен директор на фестивала. Те приветстваха артистите и публиката и пожелаха вдъхновяващи и запомнящи се срещи в рамките на фестивалните дни.

Откриващият спектакъл бе „Триптих“ на Балет Арабеск – силно въздействащо танцово представление, което впечатли със своята емоционална наситеност и сценична енергия. Поради травма на един от танцьорите миниатюрата „Infinity“ не бе изиграна, но въпреки това артистите демонстрираха висок професионализъм и представиха останалите две части от спектакъла.

Фестивалът „Ерата на Водолея“ се организира от Независима фондация „Театър в куфар“ в съорганизаторство с Община Бургас и със съдействието на културните институции в града. Събитието е част от инвестицията „Бургас – пристан зелен на изкуствата“, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС, и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Предстоят още спектакли, срещи с артисти и вдъхновяващи театрални преживявания, които превръщат Бургас в сцена на съвременния български физически и визуален театър.