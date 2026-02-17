На 19 февруари се очаква назначения за служебен премиер от президента Илияна Йотова - Андрей Гюров, да представи състава на кабинета си. bTV представи евентуалните назначения.

За вицепремиер се спряга името на Румяна Бъчварова, която заемаше същия пост в кабинета на Бойко Борисов, като е и бивш вътрешен министър.

За вътрешен министър се спряга Емил Ганчев, който е бивш заместник-министър.

Министър на правосъдието се обсъжда името на бившия заместник министър в кабинета на Кирил Петков - Емил Дечев.

За отбранителен министър се спряга името на бившия министър на отбраната на Иван Костов - Бойко Ноев.

Външното министерство се очаква да се поеме или от Надежда Нейнски, или от бивш министър на Симеон Сакскобургготски - Гергана Паси.

За икономически министър се обсъждат две имена - Трайчо Трайков и Даниела Везиева.

Министерство на образованието се поема от бившия заместник-министър Наталия Митева.

Очаква се Борислав Гуцанов да запази поста си на социален министър.

Бившият заместник кмет по финанси и настоящ заместник-министър Георги Клисурски пък се очаква да е финансов министър.

Асена Сербезова се очаква да поеме здравното министерство.

Иван Шишков ще поене поста на министър на регионалното развитие и благоустройство.

Александър Николов ще е министър на енергетиката.

А Милена Стойчева - на иновациите.