Разследването на случая „Петрохан-Околчица” продължава. Очаква се да бъдат разпитани още свидетели в София и Враца. Продължава и издирването на Деян Илиев - мъжът, открил трите тела в хижа „Петрохан”.

От МВР на 16 февруари съобщиха, че в хижата са открити множество гилзи. По тях обаче няма следи, които да показват, че са били изстреляни от огнестрелно оръжие. От Института по криминалистика напомнят, че разкъсването на металната обшивка може да се получи и при висока температура, каквато се развива след пожар, например.

Екипи на „Криминална полиция” към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление в Царево претърсиха и имота на Калушев в бургаското село Българи, предава Нова тв.

По неофициална информация са открити записващи устройства на камерите, които са работили до вчера. По неофициална информация разследващите са иззели от къщата записващите устройства на видеокамерите. Какво съдържат и ще помогнат ли на разследването, предстои да стане ясно.

Разследващите търсиха документи и записи от видеонаблюдението, които да хвърлят повече светлина върху мистериозната трагедия, при която шестима мъже и едно 15-годишно момче бяха намерени мъртви. Три трупа бяха открити край хижа „Петрохан“ и още три - близо до връх Околчица. Случаят вече породи въпроси за обстоятелствата около смъртта на жертвите, липсата на ясни отговори от властите и ролята на ключови фигури, свързани със сюжета.

По всяка вероятност това е първият реален обиск и претърсване на имота, тъй като рано сутринта на място е бил извикан мобилен екип на фирма за ключарски услуги, за да отвори къщата. Местни хора разказват, че още преди около две седмици - непосредствено след като стана ясно за убийството на хижа „Петрохан“ - късно вечер и през нощта тук е имало полицейско присъствие, макар и неофициално, без изявления пред камера, тъй като хората се страхуват.

По техни думи полицаите са влизали в двора, а дори се е коментирало използването на термодронове, вероятно за проверка дали има присъствие в къщата. Миналата седмица беше обяснено, че камерите в къщата все още работят и вероятно записват. Тогава стана ясно и че Ивайло Калушев и хората около него са напуснали селото внезапно – „на пожар“ - на 31 януари или 1 февруари, като точната дата не може да бъде посочена.

Местните твърдят, че часове преди да си тръгнат са ремонтирали водопроводна тръба в двора, където има чешма, а в бързината при напускането са оставили отключена входната врата на двора и незатворена водопроводната шахта.