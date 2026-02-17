69-годишен шофьор блъсна 87-годишена жена в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е стабал на 16 февруари в района на бл. 118 в жк. "Братя Миладинови".

Той е блъснал жената на заден ход.

Тя е с мозъчно сътресение и е настанена в болница.