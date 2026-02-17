Там, където има конкуренция, има спад на цените. Там, където работи пазарът, има много доставчици, които се състезават и много лесно може да се сравни. Това заяви икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов пред БТВ.

Според него няма чак толкова голямо разминаване на цените на храните. Отделни хранителни стоки поскъпват над 10-15% и потребителите очаквано ги забелязват. Статистиката показва, че яйцата и млечните продукти са по-скъпи. Въпросът е в продуктовите пазари да се види как работи конкуренцията, посочи Богданов.

Според икономиста, ако в условия на предизборна кампания служебното правителство внесе държавен бюджет, то това крие много рискове.

Банкерът Левон Хампарцумян добави, че светът като цяло се намира в инфлационна ситуация. Според Хампарцумян търговецът винаги намери начин да обясни защо стоките са му по-високи.

Хампарцумян прогнозира още плавно повишение на лихвите по кредитите. "Когато се взима кредит, не трябва да се взима на ръба на възможностите. Трябва да има някакъв вид буфер и ако условията са изпълнени, лихвите дали ще бъдат високи или ниски, важното е да бъдат поносими", коментира той.