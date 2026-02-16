Очаква се на 18 февруари да станат ясни имената на хората, които Андрей Гюров ще предложи за министри.

Вече обаче се обсъждат някои имена. По-голямата част от тях са на хора бивши министри или заместник министри.





Неофициално от източници на NOVA се коментира, че е възможно вицепремиер да е Румяна Бъчварова. Тя беше част от два кабинета на ГЕРБ, както и посланик в Израел. Все още обаче не е сигурно дали ще заеме този пост.

Според източниците ни министър на отбраната е възможно да бъде Бойко Ноев. За земеделието се спряга името на Иван Христанов. В енергетиката имената, които се обмислят засега са на двама бивши министри в сектора – на кмета на столичния район „Средец” Трайчо Трайков и на Александър Николов. В образованието обсъждани имена са това на Сергей Игнатов и на Наталия Митева. В здравеопазването също се заговори за две имена - на Михаил Околийски и на Асена Сербезова. За външните работи името, което се обсъжда е на Надежда Нейнски, на околната среда - Юлиян Попов, а в културата - Найден Тодоров. Още три имена на възможни министри се завъртях в медиите - това на сегашния министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който може да заеме поста, а в правосъдието - на Андрей Янкулов и Емил Дечев.

Все още не е ясно дали това ще са сигурност новите министри. Въпросителните остават около част от секторите като МВР, правосъдието и финансите.