Започна като изолиран скандал в Бургас, премина през Казанлък и стигна до разкрития за гинекологичен кабинет в София. България се оказа държава, в която "зоните за разкрасяване" и лекарските кабинети работят като евтин реалити формат без съгласие.

В Казанлък ситуацията е смразяваща. Ваня Златанова, която посещава местното студио от 2023 г., признава, че никога не е подозирала нищо. "Не. Не съм се притеснявала никога", казва тя. Днес обаче спокойствието ѝ е заменено от страх за бъдещето: "Неприятно е. Още повече, че имам и дете. Някой ден това дете ще порасне, някой може да му ги прати или то да ги намери... Явно за цял живот ще остане травма."

Най-циничното в случая е разположението на самата камера. Тя не е поставена просто да наблюдава помещението. Монтирана е под такъв ъгъл, че в обектива да попада единствено и само клиентът на кошетката. Кадрите са фокусирани брутално – виждат се само интимните части на жената и нейното лице. Този детайл изключва всякакви оправдания за "охранителни цели" и ясно сочи към производство на порнографско съдържание.

Друга клиентка, пожелала анонимност, разказва как персоналът я е гледал в очите и я е лъгал в продължение на две години и половина. Още при първото посещение тя попитала за камерите.

"Отговориха ми: Не, няма камери. Има само охранителна, която е на каса", спомня си жената. Днес тя е категорична, че собствениците са знаели за „скритото око“, особено след скорошни ремонти и подмяна на лазерната апаратура: "Няма как да не са видели камерата. Няма как. Те са знаели. Тя го е знаела госпожата."

Хронологията на скандала е плашеща. Първите записи излязоха в Бургас, където сред жертвите има и непълнолетни. Последва Казанлък, а последната капка беше изтичането на кадри от гинекологичен кабинет в София. Там, където доверието е въпрос на здраве, жените са били превръщани в "стока" за черния пазар, пишат от БГНЕС.

След вълната от възмущение прокуратурата в Стара Загора най-после се самосезира за случая в Казанлък. Въпросът обаче остава: колко още обективи ни наблюдават, докато вярваме на табелите за "професионализъм"?