„Да е ясно – редовен бюджет няма да има“ – в това беше категоричен народният избраник от ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му тези, които критикували бюджета, сега казват, че трябва да го приемем. „С БСП не сме съгласни. Когато се приема бюджет на второ четене преди избори, започва наддаваме, вместо да се мисли за българския народ“, смята Балабанов по повод предложението на левицата да се гласува Бюджет 2026 в Народното събрание.

Относно изтеклите записи на жени от козметични салони в Бургас и Казанлък и от гинекологичен кабинет в София, депутатът заяви, че явно е трябвало да се случи нещо толкова противно, за да започнат всички да мислят за законови промени.

„От Българския фонд за жените казват, че „законодателството издиша, защитете момичетата и жените“. ИТН предложи промени в Наказателния кодекс преди време. Всички скочиха срещу тези промени, които касаеха именно целта превенция. Тоест дали си обществено популярна личност или не, някой навлиза в личното ти пространство, после го използва пред кафяви гадни сайтове, които нямат проследимост и по този начин опетняват личния ти живот. ИТН тръгна в тази посока преди няколко месеца и всички скочиха, че едва ли не сме щели да вкарваме журналисти в затвора“, коментира Балабанов.

„Ние мислим за тях от шест месеца. Ако бяха готови, сега по бързата щяха да са там, където им е мястото, тия, които са снимали жени. Директорът на 138-о училище с камерите в тоалетните седи на първия ред на партийни събития на ПП. Страшно е, че се допускат в общественото пространство такива неща“, коментира още Балабанов.