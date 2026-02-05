На 4 февруари т.г., около 09:00 ч., на пътя Приморско – Созопол служители на Районното управление в Приморско спрели за проверка товарен автомобил „Мерцедес“ със софийска регистрация.

Зад волана бил 43-годишен мъж от София. При извършената проверка е установено, че водачът управлява превозното средство след употреба на алкохол с концентрация 1,34 промила, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.