Над 200 глоби и близо 600 административнонаказателни производства са наложени за подаване на фалшиви сигнали към телефон 112. Сигналите към спешния номер се разделят на регламентирани и нерегламентирани. Към нерегламентираните спадат шегите и умишлено неверните сигнали.

Операторите на телефон 112 са специално обучени да разпознават такива обаждания. Те използват уточняващи въпроси по време на разговора, за да преценят дали сигналът е реален или има вероятност да е фалшив.

В рамките на „Национална система“, 112 е създаден специализиран отдел, който се занимава именно със сигнали, които не изискват реална реакция, но водят до ангажиране на полиция, пожарна и спешна помощ и до разходване на значителен държавен ресурс.

Няма ясно очертан профил на извършителите. Фалшиви сигнали подават както мъже, така и жени, от различни възрастови групи. Част от злоупотребите са свързани с тежки случаи, включително фалшиви сигнали за бомби на обществени места.

При децата и непълнолетните най-честият мотив за подаване на фалшив сигнал е шега. В тези случаи се прилагат предимно превантивни и възпитателни мерки. Целта е децата да осъзнаят сериозността на поведението си и последствията от неправомерното използване на телефон 112, без да се стига до наказателен подход.