Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков направи коментар относно начислените по-високи сметки за ток на битовите потребители. Според него причините за високите сметки могат да бъдат няколко. Божков добави, че това трябва да се установи от проверките на КЕВР и Министерството на енергетиката.

"Те със сигурност трябва да проверят какво е потреблението на същия този гражданин в предходните месеци - декември, януари, как се е увеличило спрямо ноември потреблението. Трябва да се види сметката на съответния гражданин за периода от същото време, миналата година. Трябва да се види и какво е изменението, средно месечните температури за този период. С колко по-ниски са били. Трябва да се види какъв е начинът на отчитане на електромера. Изключително важно е", коментира бившият зам.-министър.

Пред bTV Божков обясни, че в момента начинът на отчитане е чрез едни терминали, които или се внасят от клавиатура данни, или с безконтактна връзка. А всъщност трябва да е дистанционно отчитането на електромерите. "Бяха отделени средства, каква част от тези средства отидоха за т нар. цифровизация?", пита Божков и добави, че за модернизация са били отделени милиони.

“Част от тях е трябвало да отидат за модернизация на мрежите, а останалите - за цифровизация. Последното нещо, което трябва да се знае, то е програмите за превалутиране, дали са сертифицирани, за да сме сигурни, че сметките са превалутирани както трябва", обясни Божков.

Според него КЕВР трябва да извадят протоколите за сертификация и проверка и тестове на тези програми.

Пик в консумацията на електричество

Божков подчерта, че през януари са достигнати пикови нива на консумация от около 8200 мегавата, каквито не са регистрирани от 1986 година насам.

"Нито цената на енергията е увеличавана, нито цената на мрежовите услуги е увеличавана за битовите потребители. Електроразпределителните дружества много добре знаят 1 градус до какво увеличение на мегават час водят. Тези неща трябва да са прозрачни и публични. Ако имаме цифровизация и добра информация, всичко е въпрос на часове да бъде изяснено и предоставено на потребители.", заяви бившият зам.-министър на енергетиката.

Божков заяви, че ако човек с пенсия 230 евро получи сметка за ток 280 евро, токът в дома му няма да спре, но той трябва да поиска удължаване задължително, както и да пусне жалба в центъра за обслужване на клиенти на съответното дружество.

Той твърди, че дефицит на базова енергия има в нашия регион. Това са държавите Сърбия, Македония, Турция, Румъния, България. Този дефицит е трудно да се запълни с внос от Запад, защото връзките между Западна Европа и нашата част са много слаби. Тези връзки са главно между Австрия и Унгария. Тези два електропровода са крайно недостатъчно. Трябва да се засилят тези междусистемни връзки. Дотогава ще купуваме скъпа електроенергия от Гърция.

Божков даде и съвет на битовите потребители - активно да се използва климатик, вместо духалки - по този начин се пести енергия.