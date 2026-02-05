Лидерът, който ще бъде избран на предстоящия конгрес на БСП или ще спаси партията, или ще я закрие. Това заявява пред "24 часа" едно от знаковите лица в партията Кирил Добрев.

"Единствената мечта на шепата посредствени началници, останали на “Позитано”, е някой да ги хареса и покани във властта - казва още Добрев. - Докато те чакат, партията ни се топи като пролетен сняг.”

"Най-трудното ще бъде да обясним на избирателя

защо 10 години гласуваме за Радев

а днес, след този мандат на БСП, за който са ни сърдити редовите членове и симпатизанти, трябва да изберат пак нас", признава Кирил Добрев.

Според него БСП ще влезе в следващия парламент, защото няма семейство в България, което да не е имало връзка с нея.